Президент Ильхам Алиев: Кочарян, Саргсян и Оганян во время войны бежали, как кролики

БАКУ/Trend/ - Кочарян, Саргсян и Оганян во время войны бежали, как кролики.

Как передает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев во время церемонии поднятия государственного флага Азербайджана в Кяльбаджаре.