Руководство Армении и после войны продолжает допускать серьезные ошибки – политический эксперт

БАКУ /Trend/ - Интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева телеканалу CNN Turk еще раз доказало, что в послевоенное время руководство Армении продолжает допускать серьезные ошибки, как и в период войны.

Об этом во вторник сказал Trend главный редактор газеты Bakı xəbər, политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, неправильная политика военно-политического руководства Армении в 1988-1991 годах привела к войне в регионе: «Президент Ильхам Алиев точно проанализировал деструктивность политики Армении после подписанного 10 ноября совместного заявления. Взгляды и мнения Президента Азербайджана – это не просто обвинения победившего главы государства в адрес проигравшего, а объективный анализ и практические тезисы, призывающие встать на правильный путь. Президент Ильхам Алиев указал на глубокий пробел во внутренней идеологии Армении, и в то же время он обосновал тот факт, что внешняя политика Армении угрожает миру во всем регионе.

Хотя никто в Армении этого и не признает, позорное поражение 30-летней шовинистско-оккупационной политики ввергло страну в глубокий психологический кризис. Президент Азербайджана справедливо подчеркнул, что переизбрание армянским народом Пашиняна на последних парламентских выборах свидетельствует о том, что этот народ полностью смирился с послевоенными реалиями. Точная аналитическая оценка Президента Азербайджана поствыборных реалий внутри Армении позволяет сделать вывод, что армянское общество еще не смогло полностью избавиться от гегемонии шовинистически-оккупационных кругов. В данном контексте призывы, требования и претензии Президента Азербайджана к армянским политикам и государственным деятелям – это, прежде всего, наиболее реальный выход для них из тяжелого психологического, идеологического и геополитического кризиса», – сказал Айдын Гулиев.

По его мнению, сказав «...мы не будем вечно держать это предложение на столе», Президент Азербайджана на самом деле дал Армении последний шанс, и если Пашинян сможет оценить данное предложение, то он примет единственно правильное решение, исходя как из региональных, так и национальных интересов Армении.

«Предложением о соглашении Президент Ильхам Алиев представляет Армении платформу для мира и прогресса в регионе. Глава Азербайджанского государства не скрыл и открыто заявил, что у Азербайджана есть очень сильные альтернативные варианты, если Армения продолжит занимать деструктивную позицию. Другими словами, Президент Азербайджанской Республики продемонстрировал концептуальную готовность как к войне, так и к мирному соглашению с Арменией, то есть Азербайджан готов и к враждебной, и к мирной политике Армении.

Правильно намекнув на ситуацию в связи с Грузией в формате "3 + 3", Президент Ильхам Алиев показал, что четко видит будущее важного формата регионального сотрудничества. Аналогичные слова можно сказать и по поводу рассчитанного на долгосрочную цель смелого заявления главы государства о том, что "...должны быть предприняты первичные шаги для налаживания трехсторонних связей между Азербайджаном, Грузией и Арменией". Следует констатировать, что все взгляды Президента Ильхама Алиева на сотрудничество, мир, стабильность и геополитику отвечают интересам не только Азербайджана, но и всех стран региона», – добавил Айдын Гулиев.

Эксперт считает, что полное выполнение Россией положений заявления от 10 ноября, ее отказ вооружать Армению отвечает интересам не только Азербайджана.

«Обращения главы государства к России могут усилить ее влияние и присутствие в регионе. Понятно, что Россия потеряет весь свой авторитет, если продолжит выполнять миротворческую миссию в Карабахе не в полной мере. Если российская государственная элита сможет позитивно отреагировать на ожидания Президента Азербайджана, то это может открыть новый этап в направлении достижения мира и безопасности в регионе. Суть открытого послания Президента Ильхама Алиева российской стороне заключается в том, что Россия, делая Армению своим союзником в вопросах безопасности в регионе, повторяет свои старые ошибки.

Представив принцип сопутствующих коммуникаций в контексте Зангезурского коридора как составную часть документа от 10 ноября, Президент Ильхам Алиев положил конец неуместным дискуссиям. Кроме того, строительство в соответствии с принципом сопутствующих коммуникаций автомобильной дороги в Зангезурском коридоре, наряду с железной, будет одной из величайших заслуг главы Азербайджанского государства в истории. Данное требование Президента предотвращает спекуляции со стороны Армении и некоторых других сил вокруг Зангезурского коридора.

Коснувшись азербайджано-турецкого братства, глава государства не только проанализировал существующие моменты, но и обозначил важную стратегическую цель. Назвав нынешнее братство двух стран региональным фактором, Президент Ильхам Алиев с большой уверенностью сказал, что в будущем это станет глобальным фактором. Указав на глобальные перспективы азербайджано-турецкого тандема, Президент Азербайджана направил жесткое послание тем, кто считает присутствие Турции в регионе временным: "Турция не только будет находиться в регионе постоянно, но и станет важной составляющей глобального тандема".

Президент Ильхам Алиев вновь решительно заявил о неизменности политики Азербайджана, которая заключается в готовности к войне в любой момент, независимо от политики, проводимой Арменией», – добавил Айдын Гулиев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)