Президент Ильхам Алиев: Среди дезертиров был и экс-президент Армении Сержик Саргсян
БАКУ /Trend/ - Среди дезертиров был и экс-президент Армении Сержик Саргсян.
Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 3 октября в поселке Суговушан Тертерского района.
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