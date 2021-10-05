Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план двустороннего сотрудничества (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерства обороны Азербайджана и Грузии подписали план двустороннего сотрудничества, сообщает во вторник Trend со ссылкой на азербайджанское оборонное ведомство.

Пятого октября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с официальным визитом в Грузии, встретился со своим грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе.

Стороны обменялись мнениями по различным векторам двустороннего военного сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Было особо подчеркнуто, что под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева сотрудничество между двумя государствами в оборонной сфере развивается по восходящей.

Говоря о военно-политической ситуации в регионе, стороны подчеркнули важность взаимной поддержки территориальной целостности и выразили уверенность в том, что развитие двустороннего военного сотрудничества будет способствовать обеспечению стабильности и безопасности в регионе.

Гасанов выразил глубокую признательность Грузии за поддержку справедливой позиции Азербайджана во время Отечественной войны.

Было отмечено, что проведение в Грузии трехсторонних командно-штабных учений с компьютерной поддержкой Eternity-2021 является наглядным примером дружбы и нерушимого сотрудничества между нашими государствами.

В заключение встречи между министерствами обороны Азербайджана и Грузии был подписан план двустороннего сотрудничества.

Стороны выразили уверенность в том, что расширение сотрудничества в оборонной сфере послужит дальнейшему углублению и развитию отношений между Азербайджаном и Грузией.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)