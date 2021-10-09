Прошел этап азербайджано-турецких учений с боевой стрельбой «Нерушимое братство-2021» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом координации войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год и соглашением о военном сотрудничестве, подписанном между Азербайджаном и Турцией, в Нахчыване прошли совместные оперативно-тактические учения с боевой стрельбой «Нерушимое братство-2021» с участием мотострелковых подразделений, сил специального назначения и других родов войск обеих стран.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на минобороны Азербайджана, перед этапом учений с боевой стрельбой командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев, командующий 3-й армией Турции генерал-полковник Явуз Тюркгенджи и командиры различных родов войск осмотрели недавно принятую на вооружение военную технику. Они ознакомились с боевым пунктом управления в пустынных условиях, оснащенным современными приборами и оборудованием в пустынных условиях.

В ходе ознакомления с планом учений было отмечено, что к совместным азербайджано-турецким оперативно-тактическим учениям «Нерушимое братство-2021» привлечены подразделения Отдельной Общевойсковой армии, Отдельной пограничной дивизии "Нахчыван", Отдельной оперативной бригады "Нахчыван" Внутренних войск, МЧС Нахчыванской Автономной Республики, Службы государственной безопасности и подразделения Вооруженных сил Турции. Были обсуждены вопросы по расширению обмена опытом между личным составом ВС Азербайджана и ВС Турции, планированию операций в созданных объединенных штабах, централизованному управлению частями, организации взаимосвязи между подразделениями и штабами и всестороннему обеспечению войск.

После ознакомления с планом стартовали учения.