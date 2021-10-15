В Азербайджан разрешили полеты еще из 23 стран мира

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменение в постановление "О продлении срока особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений" от 26 мая 2021 года № 151, сообщает в пятницу Trend.

Согласно изменению, гражданам еще 23 стран, а также постоянно проживающим в этих странах гражданам других государств и лицам без гражданства разрешен въезд (и выезд) в Азербайджан воздушным транспортом.

С полным списком стран можно ознакомиться по ссылке.