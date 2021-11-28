Разбилась последняя надежда Армении: страны-участницы ОДКБ поздравляют Азербайджан с исторической победой

БАКУ /Trend/ - Последняя надежда Армении, которая всегда обращалась за помощью в ОДКБ, также была разбита.

Об этом сказал Trend главный редактор газеты "Бакы Хабар", политический эксперт Айдын Гулиев.

Главный редактор заявил, что 15-й Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде является значительным международным событием с успешным членством и участием Азербайджана. Выступление Президента Ильхама Алиева на саммите ОЭС является очень важным с точки зрения оценки вклада Азербайджана в региональное и международное сотрудничество.

"Еще одним событием саммита стало принятие Ашхабадской декларации. В документе поздравляют народ и правительство Азербайджана с освобождением оккупированных территорий и восстановлением территориальной целостности. Первым аспектом, привлекающим внимание, стало поздравление Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), с исторической победой", - отметил Гулиев.

Он сказал, что таким образом была разбита последняя надежда Армении, которая всегда обращалась за помощью в ОДКБ.

"Не только более близкие к Азербайджану страны, такие как Турция, Пакистан и Израиль, но и государства-члены ОДКБ видят неконструктивную позицию Армении и не считают ее надежным партнером. Думаю, что попытка политического руководства Армении в будущем использовать карту ОДКБ и озвучить ее будет настоящим политическим лицемерием", - заявил эксперт.

Главный редактор также сказал, что заявление Ильхама Алиева о Зангезурском коридоре на саммите ОЭС имеет исключительную важность с точки зрения демонстрации больших перспектив ОЭС.

"В своем выступлении на саммите Президент Ильхам Алиев на примере Зангезурского коридора продемонстрировал, что Азербайджан открыл новую и прекрасную возможность для ОЭС. В заявлении Президента Ильхама Алиева говорится о том, что "Зангезурский коридор станет важным элементом транспортных маршрутов Восток-Запад и Север-Юг" и "страны ОЭС получат выгоду от коридора". Можно с уверенностью сказать, что военно-политические и дипломатические успехи Азербайджана открыли большие перспективы для развития в ОЭС. Зангезурский коридор, к которому шаг шагом движется Президент Ильхам Алиев, принесет большой успех не только Азербайджану, но и всей организации ОЭС", - отметил главный редактор газеты.

(Автор: Самир Али)