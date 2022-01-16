Председатель парламента Черногории прибыл с официальным визитом в Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Председатель парламента Черногории Алекса Бечич прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались национальные флаги обеих стран, гостя встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев, депутат Милли Меджлиса Игбал Мамедов, посол Черногории в Азербайджане Периша Кастратович и другие официальные лица.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Рамиль Гасымов и Инара Бабаева оказались в Париже XIX века, или Как разрушились мечты о счастье (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО)