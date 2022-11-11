МИД Азербайджана ответил на заявления Пашиняна (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Попытка премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства страны 10 ноября 2022 года исказить выступление Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Шуше 8 ноября и создать впечатление, будто Азербайджан не выполняет своих обязательств, совершенно необоснованна и неприемлема. Такой подход руководства Армении является еще одним ударом по процессу нормализации отношений между двумя государствами и установлению мира в регионе.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в связи с утверждениями премьер-министра Армении Пашиняна в ходе его выступления на заседании правительства 10 ноября.

"Обвинение Азербайджана премьер-министром Пашиняном в нарушении международного права на фоне 30-летней агрессии против Азербайджана, грубого нарушения фундаментальных прав сотен тысяч азербайджанцев в рамках оккупационной политики, многочисленных преступлений против человечности - это предел лицемерия. Тот факт, что премьер-министр Армении вместо признания нарушений международного права, совершенных его страной за эти годы, выступил с такими необоснованными обвинениями и даже в некотором смысле признал нарушение обязательств, взятых на себя трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, серьезно ставит под сомнение искренность Армении в мирном процессе. Напоминаем премьер-министру Пашиняну, что Азербайджан в ходе 44-дневной войны 2020 года, воспользовавшись своим правом на оборону в соответствии с Уставом ООН, освободил свои международно признанные территории от оккупационных сил и восстановил территориальную целостность. Армения же по-прежнему отказывается выполнять трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, в частности пункты 4, 6 и 9 указанного заявления, подписанного лично премьер-министром Пашиняном, тем самым нарушая свои международные обязательства. Адекватные ответы Азербайджана на различные военные провокации армянских вооруженных формирований, которые, вопреки трехстороннему заявлению, до сих пор не полностью выведены с азербайджанских территорий и продолжают представлять угрозу для региона, являются законными. Именно армянская сторона в нарушение взятых на себя обязательств пунктом 9 трехстороннего заявления срывает процесс открытия коммуникаций западных регионов Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой; Азербайджан, в свою очередь, честно выполняет свое обязательство, прокладывая новую Лачинскую дорогу, и утверждение премьер-министра Армении о намерении Азербайджана перекрыть Лачинскую дорогу является не чем иным, как преднамеренным обострением ситуации в регионе.

Подчеркиваем, что трехсторонним заявлением Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинской дороге в обоих направлениях, использование дороги в военных целях недопустимо. Как признали армянские официальные лица, армянские вооруженные формирования не полностью выведены с территории Азербайджана, а также на территорию Азербайджана переправляются мины, произведенные в 2021 году в Армении. А это значит, что вопреки пункту 6 трехстороннего заявления, продолжаются случаи злоупотребления Арменией Лачинской дорогой для незаконных военных действий.

Что касается совершенно ошибочного толкования и необоснованных утверждений премьер-министра Армении по известному положению трехстороннего заявления относительно Зангезурского коридора, то отмечаем, что под Зангезурским коридором подразумевается восстановление именно исторической связи между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, что предполагает использование данного коридора в мирных и гуманитарных целях. Согласно трехстороннему заявлению, Армения обязуется открыть беспрепятственное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчываном. Здесь речь идет об использовании дороги лишь для людей, грузов и транспорта, но не в военных целях, как и в случае с Лачинским коридором. Наряду с экономической и коммуникационной значимостью обеспечения этой связи, неоспоримо ее гуманитарное значение для восстановления традиционных географических связей в регионе и, таким образом, обеспечения устойчивого мира в регионе.

Доводим до сведения премьер-министра, обвиняющего Азербайджан в использовании методов террористических организаций, что преступления против человечности, совершенные армянской стороной в отношении азербайджанского народа за 30-летний период оккупации и после нее, в том числе беспрецедентные акты этнических чисток, урбицида и культурцида, несравнимы ни с какими преступлениями, совершенными до сих пор какими-либо террористическими организациями. Доказательства зверств, совершенных Арменией против азербайджанского населения, разрушения историко-культурного наследия, городов и сел, инфраструктуры и природных ресурсов, были задокументированы и представлены международной общественности и судам. Вооруженными силами Армении еще со времен первой Карабахской войны были совершены беспрецедентные массовые убийства не только азербайджанских военнослужащих, но и гражданских лиц. До сих пор нет сведений о судьбе около 4000 азербайджанцев. В октябре 2020 года гражданское население азербайджанских городов Гянджа, Барда, Мингячевир подверглось ракетному обстрелу, что является преступлением против человечности. Минная опасность, созданная Арменией, сегодня представляет серьезную угрозу для жизни людей в регионе. С ноября 2020 года по настоящее время жертвами мин стали 268 человек, большинство из которых - гражданские лица. А тот факт, что обнаруженные на азербайджанских территориях мины были произведены в Армении в 2021 году, является доказательством того, что Армения продолжает военные преступления против азербайджанцев, с одной стороны, еще не полностью передав карты минных полей Азербайджану, а с другой - устанавливая новые мины на его территории.

Правительство Армении до сих пор не предприняло никаких практических мер по предотвращению военных преступлений или привлечению к ответственности соответствующих лиц за совершенные преступления.

Мы напоминаем премьер-министру Армении, дающему неверную трактовку положений трехстороннего заявления в попытке уклониться от своих обязательств, пытающемуся актуализировать вопрос о «статусе Карабаха», который никак не упоминается в согласованных заявлениях, что наша позиция в этой связи неоднократно озвучивалась Президентом Азербайджана, в том числе на международных платформах: Карабах является неотъемлемой составной частью Азербайджана, права и безопасность проживающего в регионе населения армянского происхождения будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики. Напоминаем Пашиняну, стремящемуся выставить себя «стражем демократии», что именно в Армении сегодня осуществляются широкомасштабные репрессии против политических оппонентов, большинство из которых были осуждены, а гражданам третьих стран, выступившим с критикой, запрещен въезд в страну. С другой стороны, то, что премьер-министр Армении до сих пор уклоняется от выполнения обещаний и взятых на себя обязательств на различных международных платформах, хорошо известно не только Азербайджану, но и международным посредникам. Наряду с вышеизложенным, нет никакой логики в том, что Армения, в Декларации независимости и Конституции которой отражены территориальные претензии к Турции, страна, премьер-министр которой не признает границ соседних государств, обвиняет Азербайджан в препятствовании турецко-армянскому процессу нормализации отношений.

Еще раз заявляем, что продолжение деструктивной деятельности Армении в ответ на миротворческие инициативы, вопреки своим обязательствам, не только не служит восстановлению мира в регионе, но в первую очередь направлено против самой Армении.

Азербайджан же привержен установлению мира и стабильности в регионе и продолжит свои действия в этом направлении на основе международного права", - говорится в заявлении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)