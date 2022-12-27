Мы достигнем восстановления прав наших соотечественников - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Участие Президента Ильхама Алиева в мероприятии 24 декабря в административном здании "Общины Западного Азербайджана" и встреча с группой представителей интеллигенции Общины являются важным событием. Тот факт, что это событие произошло в день рождения Президента Азербайджана, свидетельствует о том, что оно имеет особое значение для главы государства.

Как сообщает Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, член правления партии "Ени Азербайджан" Шахин Исмаилов.

Он отметил, что высказанные Президентом Азербайджана на этом мероприятии взгляды являются серьезным сигналом для определенных кругов. Большинство стран и международных организаций закрывали глаза на несправедливость в отношении Азербайджана. Однако страна укрепилась и отстояла свою законную позицию военным путем. Укрепившийся Азербайджан сейчас способен ответить на любую несправедливость, совершенную против него.

"На мероприятии Президент Азербайджана поставил перед Общиной ряд задач. Эти задачи являются новой целью для диаспоры, СМИ и общества. Донесение правды об Азербайджане до мировой общественности – весьма важный вопрос. Работа на юридическом поле в данном контексте также входит в эти задачи", - сказал депутат.

Он отметил, что одним из поручений главы государства является подготовка Концепции возвращения.

"Нашей главной задачей будет отстаивание наших прав на основе требований всех международных конвенций и миролюбия. Верховный главнокомандующий подчеркнул, что, одержав историческую победу два года назад, мы создали совершенно новую ситуацию в мировом масштабе. Наша страна добилась больших успехов в военной области, а также в экономической и дипломатической областях. Благодаря новым реалиям, созданным Азербайджаном, и решительной воле руководства страны мы достигнем восстановления прав всех наших соотечественников", - сказал Исмаилов.