Пашинян пригрозил российским миротворцам

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян на последнем заседании правительства остро раскритиковал деятельность российских миротворцев, временно размешенных на территории Азербайджана, и даже не постеснялся погрозить пальчиком в их сторону.

Как сообщает в четверг Trend, во время своего выступления Пашинян затронул ряд вопросов. Но его угрозы в адрес миротворцев привлекли особое внимание.

Премьер Армении, ссылаясь на неудовлетворительную деятельность российских миротворцев, предложил привлечь к урегулированию проблемы другие международные структуры, пригласить в Карабах миротворцев ООН, например.

Хотя свои предложения Пашинян пытался обосновать различными оправданиями, реальность такова, что руководство Армении делает явные попытки заменить российских миротворцев и ввести в регион дополнительные силы.

Было очевидно, что нынешняя власть какое-то время работала в этом направлении. Попытки притянуть Францию к переговорному процессу, привлечение на пограничной миссии ЕС в Армению, с последующей пролонгацией деятельности данной миссии и т. д.

Видимо, Пашинян серъезно нацелен на замену, в ближайшее время, российских миротворцев на новые силы в регионе .

Таким образом Пашинян выражает крайнюю неудовлетворенность российскими миротворцами, а косвенно угрожает России. То есть, кто бы сомневался, что ожидание от миротворцев у пашиняновской власти одно - служить армянским интересам. Так как реальность, несколько другая, Пашинян пытается говорить с российскими миротворцами языком ультиматумов и угроз.

Учитывая, что Армения не имеет возможности хоть как-то повлиять на события в регионе, нынешнее заявление Пашиняна абсолютно бессмысленно и бесперспективно. Азербайджан - сторона, которая диктует условия в регионе!

(Перевод: Нубар Кулузаде)