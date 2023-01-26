Напряженность между Россией и Западом в Армении растет

БАКУ/Trend/ - Российские миротворцы будут реагировать на поведение миссии ЕС в Армении.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении МИД России касательно решения ЕС отправить миссию в Армению.

В ведомстве отметили, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается Российский миротворческий контингент, развернутый на основе заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 г., а также несущие службу на армянских рубежах российские пограничники.

«Они будут реагировать на поведение наблюдателей ЕС с учетом развития ситуации «на земле». Фиксируем, что в Ереване, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, предпочли сделать выбор в пользу ЕС. В случае если у армянских союзников сохраняется заинтересованность в задействовании потенциала ОДКБ, ее миссия может быть оперативно развернута в Армении.

Как и прежде, считаем, что наиболее устойчивой и долговременной основой армяно-азербайджанской нормализации и в целом оздоровления ситуации в регионе является неукоснительное и последовательное осуществление трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января, 26 ноября 2021 г. и 31 октября 2022 г., в т.ч. о разблокировании всех транспортных и экономических связей, делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, согласовании параметров мирного договора между Азербайджаном и Арменией, развитии трехсторонних контактов по линии общественности, экспертных кругов и парламентариев. Российская Федерация готова этому всячески содействовать», - говорится в заявлении.

Отметим, что Европейский союз принял решение об отправке на армяно-азербайджанскую границу очередной миссии.

В решении говорится, что целью миссии является содействие стабильности в приграничных районах Армении, налаживание сотрудничества на местах и обеспечение условий, способствующих усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС.

Напомним, что 17 октября 2022 года Совет министров иностранных дел ЕС на своем заседании принял решение направить около 40 экспертов-наблюдателей ЕС на границу с Азербайджаном для мониторинга, анализа и представления докладов о ситуации в регионе Южного Кавказа. 19 декабря 2022 года мандат мониторинговой миссии ЕС в Армении был завершен.