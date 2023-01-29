Председатель Милли Меджлиса прибыла в Алжир с рабочим визитом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 28-го января прибыла в Алжир для участия в 17-й сессии Конференции Парламентского Союза Организации Исламского Сотрудничества, передает Trend со ссылкой на Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В аэропорту Хуари Бумедьен города Алжира азербайджанскую делегацию встречали председатель алжирской Национальной Народной Ассамблеи Ибрагим Бугали, а также посол Азербайджана в стране Турал Рзаев и сотрудники азербайджанского посольства.

Программа визита включает в себя выступление Сахибы Гафаровой на 17-й сессии Конференции ПС ОИС и её встречи с главами ряда других участвующих в мероприятии делегаций.

Рабочая поездка председателя Милли Меджлиса в Алжир завершится 30-го января.