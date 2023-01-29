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Председатель Милли Меджлиса прибыла в Алжир с рабочим визитом (ФОТО)

Политика Материалы 29 января 2023 00:32 (UTC +04:00)
Председатель Милли Меджлиса прибыла в Алжир с рабочим визитом (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 28-го января прибыла в Алжир для участия в 17-й сессии Конференции Парламентского Союза Организации Исламского Сотрудничества, передает Trend со ссылкой на Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В аэропорту Хуари Бумедьен города Алжира азербайджанскую делегацию встречали председатель алжирской Национальной Народной Ассамблеи Ибрагим Бугали, а также посол Азербайджана в стране Турал Рзаев и сотрудники азербайджанского посольства.

Программа визита включает в себя выступление Сахибы Гафаровой на 17-й сессии Конференции ПС ОИС и её встречи с главами ряда других участвующих в мероприятии делегаций.

Рабочая поездка председателя Милли Меджлиса в Алжир завершится 30-го января.

Председатель Милли Меджлиса прибыла в Алжир с рабочим визитом (ФОТО)
Председатель Милли Меджлиса прибыла в Алжир с рабочим визитом (ФОТО)
Председатель Милли Меджлиса прибыла в Алжир с рабочим визитом (ФОТО)
Председатель Милли Меджлиса прибыла в Алжир с рабочим визитом (ФОТО)
Председатель Милли Меджлиса прибыла в Алжир с рабочим визитом (ФОТО)
Председатель Милли Меджлиса прибыла в Алжир с рабочим визитом (ФОТО)
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