Президент Ильхам Алиев: Энергетическая безопасность европейского континента будет обеспечена более полно и всеобъемлюще

БАКУ /Trend/ - Энергетическая безопасность европейского континента будет обеспечена более полно и всеобъемлюще.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января в Будапеште, выступая с совместным с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявлением для прессы.

"Конечно, в сегодняшнем мире вопросы энергетической безопасности несут особое значение, и считаю, что они находятся в первых рядах в мировой повестке дня. Богатые нефтегазовые ресурсы Азербайджана позволяют ему еще на долгие годы вперед, по меньшей мере, сто лет быть надежным партнером для Европы в сфере природного газа. Руководство Европейской комиссии именно так и называет Азербайджан: надежный партнер.

Выявленный в недавнем прошлом большой потенциал зеленой энергии также приумножает значение Азербайджана. Конечно же, реализуемые уже проекты, связанные с зеленой энергией, еще больше сблизят нас с Европой. Как отметил мой уважаемый друг, согласно подписанному в прошлом месяце соглашению, Азербайджан будет поставлять в Европу свою зеленую энергию, и сегодня эти вопросы были обсуждены еще раз. Страны, представленные в этом проекте, – Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния, через несколько дней соберутся в Баку на первое заседание руководящего комитета и начнут работать над концепцией будущей деятельности.

Это проект, который требует очень больших инвестиций. Здесь и производство, передача, доставка на рынки зеленой энергии, в то же время прокладка кабеля по дну Черного моря – все эти проекты требуют крупного финансового источника, а также серьезнейшей координации. Поэтому на предстоящем 3 февраля в Баку заседании мы сделаем первый шаг, и таким образом энергетическая безопасность европейского континента будет обеспечена более полно и всеобъемлюще", - сказал глава государства.