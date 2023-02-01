Президент Румынии посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Президент Румынии Клаус Йоханнис посетит Азербайджан с официальным визитом 2-3 февраля 2023 года, сообщает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу Президента Румынии.

Клаус Йоханнис выступит на открытии министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора, которое пройдет в Баку третьего февраля.

В центре внимания будут переговоры по соглашению между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии о стратегическом партнерстве в области развития "зеленой" энергетики и транспорта.

Президент Румынии также планирует обсудить в ходе визита развитие двустороннего сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт, торговля, инвестиции, цифровизация, сельское хозяйство, образование и культура.