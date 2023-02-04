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Три автомашины миротворцев проехали по Лачинской дороге (ФОТО)

Политика Материалы 4 февраля 2023 09:41 (UTC +04:00)
Три автомашины миротворцев проехали по Лачинской дороге (ФОТО)

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Продолжается свободный проезд автомобилей, принадлежащих российскому миротворческому контингенту (РМК), по дороге Лачин-Ханкенди, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях временного размещения российских миротворцев.

Как сообщает в субботу командированный в Шушу корреспондент Trend, один легковой и два грузовых автомобиля, принадлежащие РМК, совершили беспрепятственный проезд из Ханкенди в Лачин.

Акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахе продолжается уже пятьдесят пятый день.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях.

Три автомашины миротворцев проехали по Лачинской дороге (ФОТО)
Три автомашины миротворцев проехали по Лачинской дороге (ФОТО)
Три автомашины миротворцев проехали по Лачинской дороге (ФОТО)
Три автомашины миротворцев проехали по Лачинской дороге (ФОТО)
Три автомашины миротворцев проехали по Лачинской дороге (ФОТО)
Три автомашины миротворцев проехали по Лачинской дороге (ФОТО)
Три автомашины миротворцев проехали по Лачинской дороге (ФОТО)
Три автомашины миротворцев проехали по Лачинской дороге (ФОТО)
Три автомашины миротворцев проехали по Лачинской дороге (ФОТО)
Три автомашины миротворцев проехали по Лачинской дороге (ФОТО)
Три автомашины миротворцев проехали по Лачинской дороге (ФОТО)
Три автомашины миротворцев проехали по Лачинской дороге (ФОТО)
Три автомашины миротворцев проехали по Лачинской дороге (ФОТО)
Три автомашины миротворцев проехали по Лачинской дороге (ФОТО)
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