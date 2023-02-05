Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Джейхун Байрамов посетил раненых в результате теракта в посольстве Азербайджана в Тегеране (ФОТО)

Политика Материалы 5 февраля 2023 18:36 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов посетил раненых в результате теракта в посольстве Азербайджана в Тегеране (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил в воскресенье раненых в результате теракта в посольстве Азербайджана в Тегеране.

Как передает Trend, об этом говорится в воскресенье в публикации МИД в Twitter.

"Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов посетил наших коллег Васифа Тагиева и Махира Иманова, получивших ранения в результате теракта против посольства Азербайджана в Иране 27 января 2023 года, и пожелал выздоровления нашим коллегам, состояние которых сейчас оценивается как удовлетворительное", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

Джейхун Байрамов посетил раненых в результате теракта в посольстве Азербайджана в Тегеране (ФОТО)
Джейхун Байрамов посетил раненых в результате теракта в посольстве Азербайджана в Тегеране (ФОТО)
Джейхун Байрамов посетил раненых в результате теракта в посольстве Азербайджана в Тегеране (ФОТО)
Джейхун Байрамов посетил раненых в результате теракта в посольстве Азербайджана в Тегеране (ФОТО)
Джейхун Байрамов посетил раненых в результате теракта в посольстве Азербайджана в Тегеране (ФОТО)
Джейхун Байрамов посетил раненых в результате теракта в посольстве Азербайджана в Тегеране (ФОТО)
Джейхун Байрамов посетил раненых в результате теракта в посольстве Азербайджана в Тегеране (ФОТО)
Джейхун Байрамов посетил раненых в результате теракта в посольстве Азербайджана в Тегеране (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости