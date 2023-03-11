Бакинский Глобальный форум признан площадкой для важных дискуссий – Пеянович-Дуришич

БАКУ /Trend/ - Бакинский глобальный форум признан площадкой, в рамках которой ведутся открытые дискуссии, которые способны привести к значимым переменам в нашем мире.

Об этом, как передает Trend в субботу, сказала бывший министр обороны Черногории Милица Пеянович-Дуришич в заявлении для прессы в рамках Х Бакинского Глобального форума.

Она выразила свою благодарность организаторам за проведение дискуссии, посвященной роли Балканского полуострова в контексте ЕС.

«До сих пор на Балканах существует ряд проблем, включая вопросы европейской интеграции, а также геополитические проблемы, которые продолжают наблюдаться, отрицательно влияют на страны и на регион в целом», - отметила Пеянович-Дуришич.

Она выразила надежду на то, что обмен мнениями, проходивший на форуме приведет к углублению сотрудничества.



На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.