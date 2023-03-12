Гейдар Алиев руководил страной в очень сложное время, но добился важных результатов - бывший генсек ИСЕСКО

БАКУ /Trend/ - Гейдар Алиев руководил страной в очень сложное время, но не смотря на вызовы, он добился важных результатов.

Об этом, как передает Trend в воскресенье, сказал Абдулазиз Аль-Тувейджри, бывший генеральный секретарь ИСЕСКО, в рамках конференции «Гейдар Алиев - 100 лет: жизнь и наследие», организованной Международным центром Низами Гянджеви.

«Его достижения были уникальны, он был среди важнейших людей в СССР, увеличил бюджет Азербайджана в 89 раз за короткий срок, а также решил проблемы страны, которые возникли после распада Советского Союза»,- отметил бывший генсек.

Также Аль-Тувейджри отметил роль, которую сыграл Гейдар Алиев во вступлении Азербайджана в ИСЕСКО и в последующем развитии отношений.

Бывший генеральный секретарь резюмировал отметив, что Президент Ильхам Алиев продолжил дело общенационального лидера и поспособствовал развитию отношений между Азербайджаном и ИСЕСКО.