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В период дипмиссии в Азербайджане я стал очевидцем великой Победы страны - посол Казахстана

Политика Материалы 14 марта 2023 16:40 (UTC +04:00)
В период дипмиссии в Азербайджане я стал очевидцем великой Победы страны - посол Казахстана

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Эмин Севдималиев
Эмин Севдималиев
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БАКУ /Trend/ - В период своей дипломатической миссии в Азербайджане я стал очевидцем великой Победы страны и долгожданного освобождения территорий.

Об этом во вторник сказал посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов на пресс-конференции, посвященной предстоящим выборам в казахстанский парламент и маслихаты, сообщает Trend.

Посол отметил, что его срок его дипломатической миссии подошел к концу, добавив, что с Азербайджаном его будет связывать большое количество воспоминаний.

Он также выразил уверенность в продолжении развития основанных на взаимном доверии и уважении двусторонних отношений между Азербайджаном и Казахстаном.

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