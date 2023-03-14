В период дипмиссии в Азербайджане я стал очевидцем великой Победы страны - посол Казахстана

БАКУ /Trend/ - В период своей дипломатической миссии в Азербайджане я стал очевидцем великой Победы страны и долгожданного освобождения территорий.

Об этом во вторник сказал посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов на пресс-конференции, посвященной предстоящим выборам в казахстанский парламент и маслихаты, сообщает Trend.

Посол отметил, что его срок его дипломатической миссии подошел к концу, добавив, что с Азербайджаном его будет связывать большое количество воспоминаний.

Он также выразил уверенность в продолжении развития основанных на взаимном доверии и уважении двусторонних отношений между Азербайджаном и Казахстаном.