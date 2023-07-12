Отношения Турции с Азербайджаном носят стратегический характер - Нуман Куртулмуш

БАКУ /Trend/ - Пришедшие к власти в Турции лица совершают свои первые официальные визиты в Республику Северный Кипр и Азербайджан.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил журналистам в Баку председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш.

Он отметил, что отношения Турции с Азербайджаном носят стратегический характер.

Куртулуш подчеркнул также, что Турция и Азербайджан постоянно поддерживают и впредь будут поддерживать друг друга.

Отметим, что председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш в настоящее время посещает памятник турецким воинам в Баку и делает заявления для СМИ по поводу своего визита в Азербайджан.