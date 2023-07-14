Турция продолжит делиться военным опытом с Азербайджаном - Яшар Гюлер

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Турции будут продолжать делится своими военными знаниями и опытом с Вооруженными силами Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер во время встречи с помощником Президента Азербайджанской Республики по социально-экономическим вопросам Халидом Ахадовым.

"Мы прилагаем все усилия для развития наших отношений. Мы и впредь будем поддерживать азербайджанских братьев, наши сердца и впредь будут биться в унисон. Мы всегда с тобой, родной Азербайджан!" - подчеркнул Яшар Гюлер.