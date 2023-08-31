Русская община Азербайджана осудила попытки дестабилизировать ситуацию в регионе

БАКУ/Trend/ - Республиканский совет Русской общины Азербайджана выступил с заявлением, в котором осудил попытки карабахских сепаратистов чинить препятствия для диалога официального Баку со своими гражданами армянского происхождения и дестабилизировать ситуацию в регионе, используя при этом псевдорусскую общину Карабахского региона Азербайджана.

Trend представляет полный текст заявления:

«В то время как правительство Азербайджана прилагает все усилия для установления мирного диалога со своими гражданами армянского происхождения, проживающими в городе Ханкенди, где временно дислоцированы российские миротворцы, группа сепаратистов продолжает чинить этому препятствия, выступая с необоснованными заявлениями и дезинформируя мировую общественность. В очередной раз произошла попытка разыграть политическую карту псевдорусской общины «Нагорного Карабаха», которая выступила с заявлением, полностью противоречащим базовым нормам Конституции Азербайджана.

Стоит начать с того, что в Азербайджанской Республике нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. В соответствии с Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева были созданы Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы страны. А такого понятия, как «Арцах», вообще никогда не существовало в мире, разве что только в мечтах у отдельной группы сепаратистов, обосновавшихся на территории суверенного азербайджанского государства.

Жители Карабахского экономического района армянского происхождения являются гражданами Азербайджанской Республики и должны жить по официальным законам нашей страны. В Азербайджане действует одна русская община, которая была зарегистрирована Министерством юстиции в 1993 году, и которая на сегодняшний день насчитывает более 120 000 человек. Наша организация признана всеми международными структурами и ведет активную деятельность на протяжении уже 30 лет. Если среди армян Карабаха есть этнические русские, которые хотят вступить в Русскую общину Азербайджана, то они должны обратиться к нам для получения членства в организации. Мы готовы ответить на их запросы и предоставить всю необходимую информацию для вступления в организацию.

В своем заявлении т.н. «русская община Нагорного Карабаха» говорит о Карабахе как об исторической земле их предков. Карабах всегда был и остается частью Азербайджана. Территориальная целостность нашей страны признана всеми странами и государствами, в том числе Российской Федерацией и даже самой Арменией. Заявляя о нелегкой судьбе предков, псевдорусская община Карабаха забывает о том, что до начала агрессии Армении против Азербайджана представители всех этнических групп мирно и дружно жили вместе. Азербайджанцы, в числе которых и представители национальных меньшинств, были насильно изгнаны с их родных земель в момент оккупационной политики Армении. Национальные меньшинства насильно изгонялись и из самой Армении. На сегодня это моноэтническое государство, где не проживает никто, кроме самих армян, в то время как в Азербайджане проживают десятки представителей этнических групп.

Русская община Азербайджана считает подобные заявления попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе, дезинформировать мировое сообщество и замедлить процесс интеграции армян Карабаха в мультиэтническое, мультикультурное азербайджанское общество».