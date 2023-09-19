Армянские незаконные вооруженные формирования применили радиопомехи к самолету рейса Тбилиси-Баку (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Армянские незаконные вооруженные формирования применили радиопомехи к самолету рейса Тбилиси-Баку, сообщает Trend со ссылкой на минобоброны Азербайджана.

Отмечается, что армянскими незаконными вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, в очередной раз были применены радиопомехи против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов иностранных авиакомпаний, выполнявших полеты с использованием воздушного пространства Азербайджана.

"В результате применения радиопомех 19 сентября с 20:28 до 20:34 произошел сбой в системе GPS-навигации, пассажирского лайнера типа E-190 "Азербайджанских Авиалиний" (AZAL), выполнявшего рейс по маршруту Тбилиси-Баку", - говорится в сообщении ведомства.