Минную проблему необходимо решать на глобальном уровне

БАКУ /Trend/ – По показателю минного загрязнения Азербайджан, к сожалению, находится на первых местах в мире. На сегодня разминировано более 98 тыс. гектаров.

С окончания Второй Карабахской войны на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана пострадали от мин 307 человек. 56 из них погибли и 251 получили ранения. Среди погибших 43 мирных жителя, 101 мирный житель получил ранения. После антитеррористических мероприятий локального характера стал известен еще один страшный факт. Так, стало известно, что на территории Азербайджана остатками вооруженных сил Армении установлено еще не менее полумиллиона мин.

Проблема мин замедляет процесс возвращения азербайджанцев на исконные земли, представляя серьезную угрозу их безопасности. Некоторые страны, так же, как и Азербайджан, страдают от этой проблемы. Так, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ангола, Камбоджа, Демократическая Республика Конго и Вьетнам тоже в числе наиболее загрязненных минами стран.

Масштабы минной угрозы и ее последствий делают необходимым решение этой проблемы на глобальном уровне. Иностранные НПО, гражданские активисты уже обратились с этой проблемой в ООН.

Была запущена петиция под названием «Глобальная инициатива за мир без мин». Петиция анонсирована на международной платформе «Jotform» в рамках международной кампании «Мир за мир на Кавказе» ("World for Peace in Caucasus"). В петиции говорится, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы, представляют серьезную угрозу здоровью, жизни и безопасности гражданского населения и что мины продолжают убивать и калечить людей даже после окончания конфликтов.

Авторы кампании заявляют, что Армения заминировала территории Азербайджана, и после 44-дневной войны в 2020 году этот процесс не прекратился. Ситуация была взята под контроль только после того, как Азербайджан установил пограничный пункт пропуска "Лачин". Авторы обращения в ужасе от того, что в результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных 19-20 сентября 2023 года, Азербайджан обнаружил, что, по меньшей мере, полмиллиона дополнительных мин было заложено остатками армянских военных формирований вдоль 480-километровой линии. Авторы петиции потребовали, чтобы Армения немедленно передала азербайджанскому государству карты новых заложенных мин. Международному сообществу следует обратиться к Армении с соответствующим призывом. К сожалению, и в этом вопросе азербайджанское общество является свидетелем двойных стандартов, принятия некоторых резолюций и заявлений против Азербайджана. Мы видим, что мир утратил принципы справедливости.

Группа иностранных НПО и активистов гражданского общества выступила с петицией под названием «Глобальная инициатива за мир без мин», и это очень важный шаг для решения проблемы. Более 100 активистов гражданского общества примерно из 10 стран уже заявили, что присоединились к глобальной мобилизационной кампании против мин. Активисты гражданского общества в других странах должны поддержать эту петицию и предпринять все возможные шаги для решения проблемы и предотвращения гибели мирных людей.