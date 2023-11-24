Обеспечение территориальной целостности Азербайджана стало возможным благодаря сильному руководству, дальновидной мудрой политике Президента Ильхама Алиева - Токаев

БАКУ /Trend/ - Обеспечение территориальной целостности Азербайджана стало возможным благодаря сильному руководству, дальновидной мудрой политике Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в рамках Саммита специальной программы ООН по экономикам Центральной Азии (СПЕКА) 24 ноября в Баку.

"Пользуясь возможностью, теперь уже на территории Азербайджана хотел бы поздравить Вас и весь братский народ Азербайджана с эпохальным историческим событием – обеспечением территориальной целостности страны в соответствии с международным правом и резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Это стало возможным благодаря Вашему сильному, авторитетному руководству, дальновидной и мудрой политике, направленной на укрепление государственности, улучшение благосостояния народа и повышение авторитета Вашей страны в мировом сообществе. Я думаю, что это действительно историческое событие, и все государства, которые считают себя братьями, дружественными странами по отношению к Азербайджану, искренне радовались этому.

Согласен с Вами, что сотрудничество между нашими странами развивается по восходящей линии, появляются новые проекты. У нас нет каких-либо вопросов друг к другу. Мы являемся естественными стратегическими партнерами, фактически соседями через Каспийское море. И историческим стало принятие совместной Декларации об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия, а также учреждение Высшего межгосударственного совета. И фактически, как я уже отметил, пользуясь данной возможностью, я принял решение привезти в Баку полноформатную делегацию, поскольку я считаю, что сегодняшняя встреча, по сути дела, – это полноформатные насыщенные переговоры с Азербайджаном", - сказал Токаев.