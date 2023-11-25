Профессионализм во всех сферах деятельности – один из важных пунктов достижения результата – Али Ахмедов

БАКУ /Trend/ - Одно из качеств, которому великий лидер Гейдар Алиев придавал значение в человеке, был профессионализм.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов на церемонии открытия управленческого марафона "100 профессиональных лет", посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Он отметил, что одним из важнейших аспектов государственного управления в целом является обеспечение профессионализма людей, вовлеченных в эту систему управления.

"Во всех сферах деятельности профессионализм является одним из важнейших моментов достижения результата. Естественно, что профессионализм тех, кто работает в государственных ведомствах, является одним из наиболее успешных способов достижения государством поставленных перед собой целей. А последнее можно считать одним из важнейших условий достижения людьми того, чего они ожидают от государства.

Исходя из этого, считаю, что организация профессионального управленческого марафона и проведение тренингов в рамках серии мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева, служит как повышению профессионализма людей, работающих в Азербайджане, так и может быть расценена как вызов в данном направлении", - добавил А.Ахмедов.

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