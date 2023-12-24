Президент Ильхам Алиев. Лидер, в которого мы верим

БАКУ/Trend/ - Сегодня, 24 декабря, день рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева – Верховного Главнокомандующего, выдающегося государственного деятеля, который вывел нашу страну на самый высокий уровень политического, экономического, военного и социального развития. Международное доверие и высочайший личный авторитет Президента Ильхама Алиева обусловили значимость и влияние Азербайджана в мировом масштабе. А решение провести в Азербайджане COP29 - международную конференцию, по масштабу превосходящую даже заседания Генеральной Ассамблеи ООН, демонстрирует возросший геополитический статус Азербайджана и выверенность внешнеполитической стратегии Президента Ильхама Алиева.

В условиях, когда мир сотрясают серьезнейшие противоречия и кризисы, Азербайджан выстроил уважительные отношения со всеми глобальными акторами. И что еще важно, выбор в пользу Азербайджана был сделан всего через пару месяцев после полного восстановления суверенитета нашей страны. Поднятый Президентом Ильхамом Алиевым флаг Азербайджана сегодня развевается в Ханкенди, а выстроенную Президентом Ильхамом Алиевым военно-политическую стратегию, в результате которой были освобождены наши территории, обсуждают и изучают ведущие мировые аналитики и мозговые центры. Всего за три года, прошедших с окончания Отечественной войны, на освобожденных территориях проведены беспрецедентные по своему масштабу, уровню исполнения и эстетике работы. Под личным контролем Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой Карабах и Восточный Зангезур буквально восстают из руин: строится необходимая инфраструктура, возводится современное жилье, открываются рабочие места. В короткие сроки в родные города и села уже вернулись тысячи бывших беженцев и вынужденных переселенцев, все они обеспечены новым жильем, созданы все условия для их комфортной и безопасной жизни.



Талант и видение Президента Ильхама Алиева позволили Азербайджану добиться реализации множества самых амбициозных планов. Глобальные инициативы Президента Ильхама Алиева стали залогом экономического развития и укрепления международных позиций нашей страны: это и Южный газовый коридор, и магистраль Баку-Тбилиси-Карс, и проект коридора «зеленой энергии», который охватит и Каспийский, и Черноморский регионы. А большой вклад главы государства в обеспечение энергобезопасности Европы, со слов лидера Сербии Александра Вучича, сделало Президента Ильхама Алиева самым популярным человеком в Европе. Благодаря азербайджанскому лидеру удалось заново начертить энергетическую карту континента. Все это базируется на устойчивой развивающейся экономике и реализованных программах регионального и социально-экономического развития. Экономика Азербайджана за 20 лет совершила качественный рывок. В 2023 году государственный бюджет страны превысил 36 млрд манатов – это исторический максимум! ВВП Азербайджана вырос почти в 17 раз, а ВВП в номинальном выражении вырос в 22 раза.



Президент Ильхам Алиев предвидел геополитические тенденции и понимал, где должны быть расставлены стратегические приоритеты: Азербайджану предстояло выстроить прочную экономику, создать профессиональную и оснащенную армию и занять свое достойное место на мировой арене. В результате Азербайджан был избран в состав Совета Безопасности ООН, а затем, в 2019 году - страной-председателем Движения Неприсоединения. Президент Ильхам Алиев возродил Движение неприсоединения и придал ему актуальности. Некогда довольно пассивная организация институционализировалось благодаря инициативам, выдвинутым Президентом Ильхамом Алиевым и снова стало играть одну из важных ролей в мировой политике. Особая роль принадлежит главе азербайджанского государства и в активизации интеграционных процессов в тюркском мире. Преобразование Организации тюркских государств, произошедшее в период председательства Азербайджана, также стало настоящим прорывом: исторические связи между странами трансформировались в планомерное и устойчивое сотрудничество. Вопросы, связанные с интеграцией на пространстве тюркоязычных стран, стали одним из самых актуальных геополитических трендов сегодняшнего дня.



Совсем скоро, в феврале будущего года, азербайджанский народ будет в очередной раз выбирать свое будущее, выбирать, кому он доверяет свою судьбу. Каким будет наше завтра? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит оглянуться назад: за последние два десятилетия Азербайджан достиг феноменальных, казавшихся невыполнимыми, успехов. И смотря на эти успехи, мы уверены в главном: это только начало пути к новым победам, к еще более сильному, независимому и процветающему Азербайджану. Сегодня мы отчетливо видим и рады, что большое будущее Азербайджана еще впереди.

Во главе с Президентом Ильхамом Алиевым.

Коллектив АМИ Trend присоединяется к пожеланиям, поздравлениям и словам искренней благодарности, которые поступают в адрес Президента Ильхама Алиева со всего мира.

Эмин Алиев

Главный редактор АМИ Trend