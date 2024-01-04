Азербайджан и Армения способны вести прямые двусторонние переговоры без посредников - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - После окончания Второй Карабахской войны в 2020 году именно Азербайджан инициировал мирные переговоры с Арменией, представив пять основных принципов в соответствии с известными нормами международного права, которые, в частности, включают в себя взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное подтверждение отсутствия каких-либо территориальных претензий друг к другу и установление дипломатических отношений.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

"Азербайджан добросовестно ведет переговоры с Арменией на различных площадках для достижения долгожданного мира в регионе. Мы действительно верим, что существует исторический шанс заключить мирный договор, и мы не должны упустить эту возможность. Достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора, однако остается еще несколько нерешенных вопросов.

Недавно обе страны поразили мир позитивной повесткой. Я имею в виду знаковое совместное заявление администраций Президента Азербайджана и премьер-министра Армении от 7 декабря 2023 года, итогом которого в рамках сделки по взаимному обмену стало освобождение 34 солдат.

Вдобавок Азербайджан поддержал кандидатуру Армении на членство в Бюро конференции по климату Восточно-Европейской группы, а Армения — кандидатуру Азербайджана на проведение 29-й конференции ООН по климату (COP29). Это показывает, что Азербайджан и Армения способны вести прямые двусторонние переговоры без посредников", - отметил он.

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