Период возрождения армейского строительства в Азербайджане - 20-летняя победная летопись

БАКУ /Trend/ - Азербайджан положил конец 30-летней армянской оккупации своих земель не за счет норм международного права, которого Запад "придерживается" лишь на бумаге, а благодаря своей армии. Это далось нелегко. Очевидным является то, что одними из основных факторов стали достижение Азербайджаном значительного прогресса в армейском строительстве, наличие новых возможностей для ее укрепления. Для этого, конечно, было важно повысить материальные возможности армии с целью ее обеспечения современным вооружением, получения личным составом более современных военных знаний.

Президент Ильхам Алиев с первых дней руководства страной чутко подошел к этому вопросу и предпринял очень важные шаги в сфере современного армейского строительства. Финансирование, которое глава государства ежегодно выделял из государственного бюджета Вооруженным силам страны, почему-то серьезно беспокоило не только Армению, но и некоторые западные круги. И давление в связи с этим на главу государства оказывалось как из-за океана, так и со стороны проармянских кругов на Западе. Но это никак не повлияло на волю Президента Ильхама Алиева ни тогда, ни во время 44-дневной войны, ни в постконфликтный период. Удержание Арменией под оккупацией 20% земель Азербайджана, рассчитанные на легитимизацию оккупации политические решения Армении, не шедшей ни на какие переговоры касательно возвращения оккупированных территорий, показали, насколько своевременным шагом были меры главы азербайджанского государства по армейскому строительству. Логический результат этого мы увидели во время Второй Карабахской войны и локальных антитеррористических мероприятий 19-20 сентября прошлого года.

Президент Ильхам Алиев, пришедший к руководству страной в 2003 году, стал проводить долгосрочную работу по сохранению армейского строительства в качестве приоритетного направления в управлении. В течение прошедшего периода в Азербайджане, превратившемся по всем параметрам в лидирующее государство на Южном Кавказе, уделялось большое внимание формированию Вооруженных сил, отвечающих современным стандартам, и сегодня эти процессы продолжаются быстрыми темпами. Глава государства значительно усилил позиции страны в региональных и международных отношениях. Несомненно, на пике этих достижений было продолжение процессов армейского строительства и как следствие этого то, что оккупационной политике Армении был положен конец. Президент Азербайджана, придавая особое значение сохранению армейского строительства в качестве приоритетного направления и развитию материально-технической базы армии, оборонно-промышленного комплекса, своей дальновидной политикой продемонстрировал всему миру, что Азербайджан находится на верном пути.

Достаточно взглянуть на динамику роста расходов Азербайджана на оборону за последние 20 лет, чтобы понять уровень государственного внимания к этой сфере. За указанные годы военный бюджет Азербайджана вырос до 5,3 миллиарда манатов. Это самый большой военный бюджет Азербайджана с 1991 года, когда он объявил о своей независимости. Министерство оборонной промышленности, созданное в 2005 году, сыграло важную роль в укреплении, развитии и диверсификации материально-технической базы азербайджанской армии. Начиная с тех лет, оборонный бюджет Азербайджана резко увеличился за счет нефтяных доходов, была модернизирована материально-техническая база армии, закуплено новое вооружение, проведена диверсификация военного и военно-технического сотрудничества, наши Вооруженные силы в составе многонациональных сил НАТО участвовали в миротворческих операциях до 2008 года в Косово и Ираке, до лета 2021 года в Афганистане и сумели расширить свое международное сотрудничество. Кроме того, с 2012 года были заложены основы проведения двусторонних военных учений между Азербайджаном и Турцией, а с 2013 года - трехсторонних военных учений между Азербайджаном, Турцией и Грузией. В 2009-2019 годах Азербайджан израсходовал на военные нужды 20 миллиардов долларов.

Новые процессы в армейском строительстве за последние три года также находятся в центре особого внимания. Как известно, в Азербайджане меры в сфере армейского строительства проводились и в поствоенный период, был осуществлен переход на модель турецкой армии. В стране созданы воинские части коммандос. В целом после Второй Карабахской войны около 200 объектов военного назначения были капитально отремонтированы или отстроены заново.

Полное восстановление суверенитета страны в результате локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном в сентябре прошлого года, создало предпосылки для дальнейшего продвижения наших Вооруженных сил в международном рейтинге армий. Азербайджанская армия занимает важные позиции в ряду сильнейших армий мира.

Благодаря деятельности Президента Ильхама Алиева в области армейского строительства за последние 20 лет удалось создать сильную, современную, высокопрофессиональную армию. Высокий уровень обеспечения национальной безопасности страны является лучшим подтверждением перечисленного.

Сегодня Азербайджан, регулярно пополняющий свой арсенал новыми образцами вооружения, придает особое значение и собственному производству оружия оборонного назначения. С каждым днем военная мощь и политический вес Азербайджана на международной арене все более возрастают.

Не исключено, что с этим связано самое большое беспокойство проармянских сил. Потому что усиливающийся с каждым годом под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Азербайджан спустя годы освободил свои земли от армянской оккупации, одержал историческую Победу, подняв свой флаг в каждом уголке Карабаха.

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