В Азербайджане началась раздача избирательных бюллетеней в связи с президентскими выборами

БАКУ /Trend/ - В связи с предстоящими 7 февраля 2024 года внеочередными президентскими выборами в Азербайджанской Республике в типографии Милли Меджлиса (парламент) с участием членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сотрудников секретариата, а также председателей и секретарей соответствующих окружных избирательных комиссий началась раздача избирательных бюллетеней окружным избирательным комиссиям.

Об этом во вторник Trend сообщили в отделе медиа и коммуникаций Секретариата ЦИК Азербайджана.

"Процесс реализован открыто и прозрачно, созданы все условия для того, чтобы международные организации, миссии по наблюдению за выборами, представители СМИ и заинтересованные субъекты выборов могли внимательно следить за процессом.

В первый день (30 января) бюллетени будут переданы в общей сложности 36 избирательным округам, включая избирательные округа в Нахчыванской Автономной Республике, избирательные округа, к которым относятся избирательные участки на освобожденных от оккупации территориях, а также избирательные округа, охватывающие отдаленные районы республики, а в течение следующих двух дней - во все остальные избирательные округа страны, в результате чего, процесс будет полностью завершен.

После выдачи избирательных бюллетеней, изготовленных в условиях повышенной безопасности, окружным избирательным комиссиям, охрану процесса их транспортировки, хранения и распределения участковым избирательным комиссиям осуществляют соответствующие органы министерства внутренних дел.

В рамках мероприятия представители СМИ были проинформированы о требованиях Избирательного кодекса и организации процесса, связанного с подготовкой и соответствующей доставкой избирательных бюллетеней, а также были даны ответы на интересующие журналистов вопросы", - говорится в сообщении отдела медиа и коммуникаций Секретариата ЦИК.

Отметим, что после утверждения Центральной избирательной комиссией требований к тексту, форме, количеству и порядку изготовления избирательных бюллетеней в связи с президентскими выборами в сроки, предусмотренные законодательством, с 24 января 2024 года началась печать избирательных бюллетеней, и решением комиссии было напечатано 6 миллионов 524 тысячи 203 избирательных бюллетеней.

После распределения избирательных бюллетеней по окружным избирательным комиссиям в порядке, установленном Избирательным кодексом, не менее чем за три дня до начала голосования они будут переданы из окружных избирательных комиссий в участковые избирательные комиссии.

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