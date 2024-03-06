Закир Гасанов встретился с главой Комитета оборонпрома Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с официальным визитом в Турецкой Республике делегация во главе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым встретилась с председателем Комитета оборонной промышленности братской страны Халуком Гёргюном.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На встрече, в которой также принимал участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Турецкой Республике Рашад Мамедов, были обсуждены перспективы развития двустороннего военно-технического сотрудничества, состоялся обмен мнениями по совместным проектам и ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!