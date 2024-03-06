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Закир Гасанов встретился с главой Комитета оборонпрома Турции (ФОТО)

Политика Материалы 6 марта 2024 19:46 (UTC +04:00)
Закир Гасанов встретился с главой Комитета оборонпрома Турции (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Находящаяся с официальным визитом в Турецкой Республике делегация во главе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым встретилась с председателем Комитета оборонной промышленности братской страны Халуком Гёргюном.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На встрече, в которой также принимал участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Турецкой Республике Рашад Мамедов, были обсуждены перспективы развития двустороннего военно-технического сотрудничества, состоялся обмен мнениями по совместным проектам и ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Закир Гасанов встретился с главой Комитета оборонпрома Турции (ФОТО)
Закир Гасанов встретился с главой Комитета оборонпрома Турции (ФОТО)
Закир Гасанов встретился с главой Комитета оборонпрома Турции (ФОТО)
Закир Гасанов встретился с главой Комитета оборонпрома Турции (ФОТО)
Закир Гасанов встретился с главой Комитета оборонпрома Турции (ФОТО)
Закир Гасанов встретился с главой Комитета оборонпрома Турции (ФОТО)
Закир Гасанов встретился с главой Комитета оборонпрома Турции (ФОТО)
Закир Гасанов встретился с главой Комитета оборонпрома Турции (ФОТО)
Закир Гасанов встретился с главой Комитета оборонпрома Турции (ФОТО)
Закир Гасанов встретился с главой Комитета оборонпрома Турции (ФОТО)
Закир Гасанов встретился с главой Комитета оборонпрома Турции (ФОТО)
Закир Гасанов встретился с главой Комитета оборонпрома Турции (ФОТО)
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