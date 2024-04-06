Азербайджанская армия имеет возможность жестко наказать Армению за провокации - комментарий

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия имеет возможность жестко наказать Армению за провокации.

Об этом сказал Trend военный эксперт Адалят Вердиев.

Он отметил, что Армения прибегла к провокациям перед трехсторонней встречей с ЕС и США.

"Эта страна начала привлекать к сборам резервистов, стягивать вооружение, технику и личный состав на приграничные территории. Армяне начали строить инженерные фортификационные сооружения, интенсивно нарушать режим прекращения огня. Похоже, армия дезертиров Армении ищет приключений. Азербайджанская армия имеет возможность жестко наказать Ереван за эти провокации. Из распространившихся кадров можно увидеть, что движение и маневры армии противника находятся под контролем нашей армии", - сказал он.

А.Вердиев подчеркнул, что интенсификация нарушения режима прекращения огня свидетельствует о том, что в результате военно-политической поддержки Западом, ЕС, и особенно Францией, Армения пытается обострить ситуацию и предпринять шаги против Азербайджана.

"Но эти шаги, как и другие, не принесут результатов. У нашей армии достаточно сил, чтобы предотвратить эти провокации", - сказал он.

Эксперт отметил, что после того, как стало известно о проведении встречи 5 апреля, некоторые обещания Запада воодушевили Армению. "Провокации, совершаемые Арменией против Азербайджана на границе, представляют серьезную угрозу здоровью и жизни личного состава нашей армии. Азербайджан имеет право в превентивном порядке нейтрализовать эти угрозы", - сказал он.

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