В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Кыргызстана

БАКУ/Trend/ - 24 апреля состоялась церемония официальной встречи прибывшего с государственным визитом в Азербайджанскую Республику Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

Как сообщает Trend, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Кыргызстана был выстроен почетный караул.

Президент Ильхам Алиев встретил Президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Кыргызстана.

Президент Садыр Жапаров поприветствовал азербайджанских солдат.

Главы государств обошли строй почетного караула.

Прозвучали государственные гимны Кыргызской Республики и Азербайджанской Республики.

Азербайджанская делегация была представлена Президенту Кыргызстана, а кыргызская делегация – Президенту Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Главы государств сфотографировались для официального фото.