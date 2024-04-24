В Азербайджане установлены процессуальные основания наложения ареста на имущество должника по представлению исполнительного чиновника

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане установлены процессуальные основания для рассмотрения судом представления исполнительного чиновника о наложении ареста на имущество должника.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в поправке к Гражданскому процессуальному кодексу Азербайджанской Республики, утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

В соответствии со статьей 50.2 Закона "Об исполнительном производстве", если на имущество должника не был наложен арест до направления исполнительного документа на исполнение, или в случаях, когда во время исполнения исполнительного документа требование направлено на имущество должника, арест на имущество налагается, как правило, на основании обоснованного предоставления исполнительного чиновника по решению суда.

Учитывая вышеперечисленное и то, что представление исполнительного чиновника рассматривается судами в соответствии с требованиями Гражданского процессуального кодекса, к названию статьи 231, а также в текст статей 231.3 и 231.4 кодекса, соответственно, была добавлена фраза "вопросы наложения ареста на имущество должника".

Также в соответствии с требованиями добавленной статьи 231.3-1, определены конкретные сроки рассмотрения судом представлений исполнительного чиновника, рассмотрения заявлений об отсрочке исполнения постановления или его исполнения по частям, изменении способа и порядка исполнения постановления.

Так, рассмотрение представления о наложении ареста на имущество должника будет рассмотрено в течение 5 рабочих дней со дня его поступления. Рассмотрение заявлений о приостановлении исполнительного производства, временном ограничении прав на выезд должника из страны, отсрочке на исполнение постановления или его исполнение по частям, изменении способа и порядка исполнения постановления будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней со дня поступления этих заявлений.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!