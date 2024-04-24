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Президент Ильхам Алиев: Визит Президента Кыргызстана в Азербайджан будет способствовать укреплению дружественных и братских отношений между двумя странами

Политика Материалы 24 апреля 2024 13:43 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Визит Президента Кыргызстана в Азербайджан будет способствовать укреплению дружественных и братских отношений между двумя странами

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ/Trend/ - Визит Президента Кыргызстана в Азербайджан будет способствовать делу укрепления дружественных и братских отношений между двумя странами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Отметив, что подписаны двусторонние документы, глава государства подчеркнул, что они во многом будут предопределять будущее развитие двусторонних отношений. «Каждый из них представляет большую важность. Особенно хотел бы отметить совместную Декларацию, которую мы подписали с Садыром Нургужоевичем», - добавил Президент Ильхам Алиев.

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