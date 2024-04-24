Президент Ильхам Алиев: Уставной фонд Азербайджано-кыргызского фонда развития увеличен в 4 раза – до 100 миллионов долларов

БАКУ/Trend/ - Уставной фонд Азербайджано-кыргызского фонда развития увеличен в 4 раза – до 100 миллионов долларов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

«Сегодня также было подписано дополнение к Соглашению об уставном фонде Азербайджано-кыргызского фонда развития. Мы увеличили уставной фонд в 4 раза – с 25 миллионов до 100 миллионов долларов. И главная причина в том, что очень много заявок. Нам было доложено, что более 40 заявок поступило в фонд для реализации инвестиционных проектов в Кыргызстане», - подчеркнул глава государства, добавив, что 100 миллионов - это тоже не предел.