Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 13 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом.

Как сообщает Trend, премьер-министр Греции поздравил главу нашего государства с прекрасной организацией COP29 за короткий период времени.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по различным сферам сотрудничества между нашими странами. Были затронуты связи в рамках международных организаций, вопросы сотрудничества в сфере культуры и туризма, налаживания прямых авиарейсов между Баку и Афинами.