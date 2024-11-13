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Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 13 ноября 2024 18:42 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции (ФОТО/ВИДЕО)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 13 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом.

Как сообщает Trend, премьер-министр Греции поздравил главу нашего государства с прекрасной организацией COP29 за короткий период времени.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по различным сферам сотрудничества между нашими странами. Были затронуты связи в рамках международных организаций, вопросы сотрудничества в сфере культуры и туризма, налаживания прямых авиарейсов между Баку и Афинами.

Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции (ФОТО/ВИДЕО)
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