Россия экстрадировала граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В соответствии с требованиями Конвенции от 7 октября 2002 года «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана об экстрадиции Аскерова Фамиля Аллахверди оглу и Абдуллаева Замина Нураддин оглу были удовлетворены Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Об этом Trend сообщили в Генеральной прокуратуре.

Так, в связи с выявленными основательными подозрениями в совершении Фамилем Аскеровым мошенничества с причинением значительного ущерба и Замином Абдуллаевым мошеннических преступных действий, совершенных организованной группой с причинением значительного ущерба, были приняты решения о привлечении их в качестве обвиняемых, они были объявлены в международный розыск.

Указанные лица были задержаны на территории Российской Федерации и 28 ноября доставлены в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!