Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Проходит встреча Джейхуна Байрамова с главой МИД Гвинеи-Бисау

Политика Материалы 2 декабря 2024 12:06 (UTC +04:00)
Проходит встреча Джейхуна Байрамова с главой МИД Гвинеи-Бисау
Фото: Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Карлосом Пинто Перейрой в рамках его визита в Азербайджан.

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети Х.

Сообщается, что в настоящее время между Джейхуном Байрамовым и Карлосом Пинто Перейрой проводится встреча один на один.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости