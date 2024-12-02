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Джейхун Байрамов проинформировал главу МИД Гвинеи-Бисау о ситуации в регионе

Политика Материалы 2 декабря 2024 12:26 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов проинформировал главу МИД Гвинеи-Бисау о ситуации в регионе

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел встречу с министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Карлосом Пинто Перейрой в расширенном составе.

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети Х.

Отмечается, что главы МИД обсудили перспективы расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества, расширения взаимных контактов, развития правовой базы сотрудничества и обмена опытом между двумя странами.

Джейхун Байрамов также проинформировал коллегу о ситуации в регионе в постконфликтный период.

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