Джейхун Байрамов проинформировал главу МИД Гвинеи-Бисау о ситуации в регионе

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел встречу с министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Карлосом Пинто Перейрой в расширенном составе.

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети Х.

Отмечается, что главы МИД обсудили перспективы расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества, расширения взаимных контактов, развития правовой базы сотрудничества и обмена опытом между двумя странами.

Джейхун Байрамов также проинформировал коллегу о ситуации в регионе в постконфликтный период.

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