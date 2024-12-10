Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия

БАКУ /Trend/ - Военнослужащий министерства обороны Азербайджана Джафарли Тарыверди Заур оглу погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия.

Старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев сообщил в ответ на запрос Trend , что по данному факту в Военную прокуратуру Нахчывана поступила соответствующая информация.

"На основании полученной информации сотрудники Нахчыванской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры осмотрели место происшествия и тело, изъяли важные для дела предметы в качестве вещественных доказательств и провели иные действия. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, назначены различные экспертизы", - сказал он.

Фирад Алиев добавил, что расследование продолжается и будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства.