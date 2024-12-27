Обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что на самолет было оказано воздействие извне - Рашад Набиев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Первоначальный вывод, к которому пришли эксперты, заключается в том, что обломки самолета на земле и показания свидетелей дают основания полагать, что на самолет было оказано воздействие извне.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

Сразу после крушения самолета Embraer 190, принадлежащего авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева была создана соответствующая комиссия.

"Члены комиссии были командированы в город Актау для ознакомления с происшествием на месте и узнать о состоянии пострадавших, провели осмотр места происшествия, встретились с пострадавшими гражданами Азербайджана и других стран.

Пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что слышали звук взрыва, находясь над Грозным. Даже один из членов экипажа получил ранение в руку. Также по распространенным в социальных сетях и прессе кадрах можно увидеть раненную в руку и ногу женщин. Кроме того, на крыле самолета можно увидеть следы дыр. Внутри воздушного судна имеются повреждения фюзеляжа и различных режущих инструментов. Пострадавшие, являющиеся гражданами России, также сообщили, что слышали взрывы над Грозным 3 раза. По их словам, звуки взрыва исходили извне, а затем что-то попало в самолет", - заявил он.

По его словам, с первого момента катастрофы в прессе писали, что самолет столкнулся со стаей птиц.

Но первоначальный вывод, к которому пришли эксперты, заключается в том, что обломки самолета на земле и показания свидетелей дают основания полагать, что на самолет было воздействие извне. Но к какому виду оружия относилось это воздействие, установит следствие. Наряду с этим, если посмотреть на траекторию полета самолета, то становится ясно, что он принял направление полета над Махачкалой в сторону Актау. По результатам следствия будет установлено, было ли выдано самолету разрешение на посадку или нет в Махачкале. Кроме того, следствие установит, с какой целью пилот совершил аварийную посадку. В вопрос о выключении GPS будет внесена ясность после представления доказательств.

Вывод, к которому пришли как отечественные, так и международные специалисты, заключается в том, что экипаж самолета, проявив героизм, совершил наиболее оптимальную посадку. В результате этого было спасено подавляющее большинство людей в самолете.

Азербайджан, используя свое право, также привлек к процессу международных советников. Мы уже находимся в контакте с ними",- подчеркнул министр.

Р.Набиев также отметил, что на месте происшествия находятся два специалиста компании Embraer, которые были привлечены к следственной группе.

"В то же время специалисты из Бразилии завтра также будут на месте происшествия.

Согласно заявлению официальных лиц Казахстана, после аварии самолета Embraer 190 компании "Азербайджанские авиалинии" возле города Актау утверждается, что предположение о взрыве кислородного баллона было выдвинуто диспетчером в Ростове. Мы считаем, что в первую очередь необходимо проверить достоверность этой информации. Это информация, предоставленная заинтересованной стороной. Что касается фактов, опровергающих это, как я уже отметил, что звуки взрыва исходили извне",- добавил Р.Набиев.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

"Черный ящик" самолета уже обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.

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