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Территориальные претензии к Азербайджану в Конституции Армении вызывают обеспокоенность — Джейхун Байрамов

Политика Материалы 16 января 2025 17:42 (UTC +04:00)
Территориальные претензии к Азербайджану в Конституции Армении вызывают обеспокоенность — Джейхун Байрамов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что по мирному договору был достигнут большой прогресс, вызывают обеспокоенность территориальные претензии к Азербайджану в Конституции Армении.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.

Министр отметил, что несмотря на то, что на протяжении многих лет азербайджанские земли находились под оккупацией, а против азербайджанского народа проводились этнические чистки, Азербайджан предложил Армении работать над мирным договором.

"Быстрое вооружение Армении является источником серьезных вопросов и беспокойства с нашей стороны", - добавил Д.Байрамов.

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