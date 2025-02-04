Солидарность Азербайджана с Турцией: Восстановление Кахраманмараша после разрушительного землетрясения

БАКУ /Trend/ - Два года назад 6 февраля в районе Пазарджик турецкого города Кахраманмараш произошло два сильных землетрясения. Одно магнитудой 7,7, а другое спустя 9 часов магнитудой 7,6 в районе Эльбистан того же города.

Стихийное бедствие привело к огромным разрушениям и десяткам жертв в Турции и Сирии. По официальным данным, при землетрясении в Турции погибло 53 тысячи 537 человек, тысячи получили ранения.

В эти трудные времена Азербайджан, как и всегда, был рядом с братской страной. Одной из первых стран, отправивших помощь в Турцию, стала наша страна. В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева мобилизовались наши государственные структуры.

669 спасателей, присланных из Азербайджана, приняли активное участие в спасательных операциях в Хатае, Антакии, Кахраманмараше, Адыямане и других городах, спасли 53 человека, извлекли из-под завалов 780 тел и передали их родственникам.

Азербайджанский народ тоже оказал посильную помощь. Эта фотография является наиболее ярким показателем братства.

По поручению Первого Вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в поддержку жертв землетрясения в Турции была направлена гуманитарная помощь. В рамках этой помощи в Турцию были доставлены различные лекарственные препараты, медицинские принадлежности и оборудование, теплая одежда, палатки с обогревателями и прочее оборудование.

Азербайджан не только помог братской стране во время землетрясения. Правительство Азербайджана поддержало строительство нового квартала в пострадавших населенных пунктах в провинции Кахраманмараш, где произошло землетрясение. В соответствии с "Соглашением о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики по строительству в провинции Кахраманмараш Турецкой Республики жилых зданий, начальной школы, детского сада и культурного центра", подписанным 25 сентября 2023 года в городе Нахчыван, большая часть работ уже выполнена.

Так, в сентябре прошлого года в турецком городе Кахраманмараш состоялось открытие школы в недавно построенном азербайджанском квартале.

Всего в азербайджанском квартале будет расположено 1278 двух -, трех-и четырехкомнатных квартир, а также 826 офисов и торговых объектов.

В рамках проекта строительства социальных и жилых объектов в Кахраманмараше в качестве представителя органа исполнительной власти правительства Азербайджана выступает Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана (MİDA). Общая площадь азербайджанского жилого массива составляет 32 (320) гектара.

Часть проекта в размере 100 миллионов долларов США будет построена правительством Азербайджана. На территории 11-го и 12-го кварталов жилого массива, где в настоящее время ведутся отделочные работы, завершен процесс строительства, а на месте 7-го и 8-го кварталов продолжается строительство жилых домов с учетом всех требований сейсмостойкости.

Все это показывает то, что Азербайджан играет важную роль в восстановлении территории, где произошло землетрясение и насколько крепки узы дружбы и братства между двумя странами.