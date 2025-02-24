Для делегации Пакистана представлен брифинг о деятельности ВМС Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация, возглавляемая заместителем начальника Академии Военно-морских сил Исламской Республики Пакистан контр-адмиралом Эхсаном Ахмедом Ханом, и слушатели «Штабных курсов ВМС» Академии в рамках образовательной поездки побывали в ВМС Азербайджана.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

На встрече, состоявшейся в штабе, первый заместитель командующего Военно-морскими силами Азербайджана - начальник штаба капитан 1-го ранга Теймур Муршудов поприветствовал гостей и отметил особое место морского флота Исламской Республики Пакистан в сотрудничестве Азербайджана со странами мира, обладающими мощнейшими военно-морскими силами.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по многим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В соответствии с протоколом контр-адмирал Эхсан Ахмед Хан оставил памятную запись в «Книге почетных гостей».

Затем гостям был представлен брифинг о деятельности ВМС, были даны ответы на интересующие их вопросы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!