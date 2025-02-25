Названа дата очередного заседания суда по делу Рубена Варданяна

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, 25 февраля в Баку продолжился судебный процесс по делу гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики в пытках, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и других преступлениях.

Trend сообщает, на открытом судебном заседании в Бакинском военном суде, состоявшемся под председательством судьи Зейнала Агаева, с участием судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на русский язык, а также выбранным им защитником.

В начале заседания Рубен Варданян и его защитник подали ходатайство об отводе состава суда.

Защищающие государственное обвинение прокуроры Вюсал Алиев и Фуад Мусаев, выражая отношение к ходатайству, отметили, что ходатайство такого же содержания было рассмотрено в ходе предыдущего судебного процесса и было принято соответствующее решение. Также было повторно подчеркнуто, что в уголовно-процессуальном законодательстве Азербайджанской Республики содержатся требования по определению конкретных случаев отвода судьи и необходимости обоснования этого отвода. Заявив, что конкретных оснований по вопросам, поднятым в ходатайстве, не выявлено, прокуроры попросили оставить протест без рассмотрения.

После этого суд отправился на совещание для рассмотрения ходатайства. На основании решения, объявленного после совещания, ходатайство было оставлено без рассмотрения.

Государственные обвинители задали обвиняемому вопросы по ряду пунктов, вытекающих из показанного в суде интервью Р.Варданяна, в том числе о его незаконном въезде в Карабах, суверенную территорию Азербайджанской Республики, через территорию Армении, о валюте, находившейся в обращении на территории бывшего так называемого режима, о причине использования паспорта Республики Армения на территории этого так называемого режима, о целях и основаниях размещения там вооруженных сил Республики Армения, о причинах и цели выступлений Р. Варданяна, в которых выражалась невозможность сосуществования азербайджанского и армянского народов, а также разжигалась ненависть и вражда между народами, о форме финансирования так называемого режима и об участии в этом процессе армянского государства, о причине его кратковременного пребывания на посту "государственного министра".

Обвиняемый Р.Варданян не ответил ни на один из заданных ему вопросов.

Следующее заседание суда назначено на 4 марта.

Напомним, что Рубену Варданяну предъявлено обвинение в совершении деяний, предусмотренных статьями 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Он также обвиняется в совершении деяний, предусмотренных статьями 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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