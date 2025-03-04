Состоялась премьера документального фильма «По следам одного визита — Великобритания» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 4 марта в киноцентре «Низами» состоялась премьера документального фильма «По следам одного визита — Великобритания», посвящённого официальным визитам общенационального лидера Гейдара Алиева в Великобританию.

Как сообщает Trend, в презентации фильма приняла участие президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева.

Выступивший перед показом руководитель проекта, известный путешественник и журналист Азер Гариб отметил, что фильм, повествующий о неофициальных аспектах официального визита, ведёт зрителей по историческим городам Великобритании, таким как Лондон и Эдинбург, которые посетил общенациональный лидер Гейдар Алиев. Было подчеркнуто, что в фильме также представлены исторические факты о важной роли общенационального лидера в формировании дружественных отношений между Азербайджаном и Великобританией.

Азер Гариб напомнил, что в рамках проекта «По следам одного визита» ранее были представлены фильмы о визитах Гейдара Алиева в Италию, Японию и Китай.

Съёмки фильма проводились в Лондоне и Эдинбурге. Это четвёртый фильм в рамках серии, посвящённой визитам общенационального лидера Гейдара Алиева. Первый фильм был посвящён его визиту в Италию, второй — в Японию, третий — в Китай, а четвёртый — в Великобританию. В рамках проекта освещаются различные зарубежные визиты Гейдара Алиева и их историческое значение.

Серия фильмов «По следам одного визита» отражает международную деятельность общенационального лидера, его усилия по укреплению связей Азербайджана с зарубежными государствами и шаги, предпринятые для повышения международного авторитета нашей страны.

Автор идеи фильма Азер Гариб, в творческую группу фильма вошли: редактор Аяз Мирзоев, продюсер Аскер Гарибзаде, оператор Али Алиев, монтажер Эльмар Тариэльоглу.

Фильм был создан при поддержке «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), компании bp Aзербайджан и сети кинотеатров CinemaPlus.