Стали известны цели Государственной программы Азербайджана по упрощению формальностей при воздушных перевозках

БАКУ /Trend/ - Стали известны цели "Государственной программы по упрощению формальностей при воздушных перевозках", утвержденной сегодня распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Trend, в цели государственной программы входят:

- упрощение формальностей воздушных перевозок, повышение эффективности операций;

- содействие экономическому развитию и занятости, способствуя развитию торговли и туризма;

- усиление безопасности государственных границ;

- улучшение опыта путешествий пассажиров за счет обеспечения доступа к качественным авиационным услугам;

- подготовка кадров и расширение международного сотрудничества в области упрощения формальностей воздушных перевозок;

- приведение национального законодательства Азербайджанской Республики в соответствие с международными стандартами и рекомендованной практикой в области упрощения формальностей и формирование нормативной правовой базы для совершенствования перевозок воздушных судов, членов экипажа воздушных судов и пассажиров в воздушных портах (аэропортах);

- координация деятельности государственных учреждений (органов), поставщиков услуг и поставщиков наземного обслуживания, участвующих в реализации Государственной программы по упрощению формальностей, а также организация совместных мероприятий по упрощению формальностей;

- повышение конкурентоспособности за счет отраслевых реформ, привлечение большего числа пассажиров и туристов;

- повышение перспектив Азербайджанской Республики как транзитного узла между Европой и Азией в международных пассажирских перевозках для улучшения структуры аэропортов и расширения маршрутной сети;

- стимулирование работы региональных воздушных портов (аэропортов) и расширение их деятельности с участием эксплуатантов, зарегистрированных в других государствах.