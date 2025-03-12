Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Политика Материалы 12 марта 2025 22:13 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выразило соболезнования пакистанской стороне в связи с террористическим актом в пассажирском поезде, сообщает Trend.

"Шокированы и глубоко опечалены ужасающим известием о террористическом акте в пассажирском поезде в Пакистане, приведшем к трагической гибели людей. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы солидарны с братской Исламской Республикой Пакистан в это непростое время и решительно осуждаем все формы и проявления террористической угрозы", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Лента

Лента новостей

Читать все новости